CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımı yapan CHP İstanbul Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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