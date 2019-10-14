14 Ekim 2019 Pazartesi 15:18:42 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:33:33
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımı yapan CHP İstanbul Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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