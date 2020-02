Başkan Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek'in ölümü sonrası çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi'nde 74 bin kişiye eğitim verildi. 'Siyaset, akademide başlar' sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

"AK PARTİ SİYASET OKULUNA DÖNÜŞTÜ"

AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları'ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar. AK Parti'nin üye sayısının 10,5 milyona ulaşmasıyla gururumuzun nedeni halkımızın siyasetle ilgili olmasıyladır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: GELİP GEÇİCİSİN

Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin.

Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten, tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik, geliyoruz hala geleceksiniz... Siz bu millete çok zulmettiniz. Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar gelip geçmiştir.

MÜBAREK'İN ÖLÜMÜ SONRASI ÇARPICI SÖZLER

Dün Hüsnü Mübarek... Soyadı Mübarek ama... Öldü. Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun ister dünya çapında olsun bu kişilerden geriye sadece yaptıkları hizmetler kalmıştır. 'Eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözü hepimizin temel ilkesi olmalıdır.

"81 İLİ ESERLERİMİZLE DONATTIK"

Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyenden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam, para için siyaset yapanlar gün gelince unutulup gitmeye mahkumdur. Günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır. Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz, Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete... Bu alanların hepsinde eserimizin olmadığı il yok.

"ADALETİN OLMADIĞI YER OKSİJENSİZ DÜNYA GİBİDİR"

Kibir, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Bizim dinimizde, kültürümüzde biz bunların hiçbirini yapamayız, yaşayamayız. Buraya saplandığınızda iflah olmanız mümkün değildir. Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı helali umursamazsanız ne yaparsanız yapın halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız. Seçimden seçime kapısına gelen ile her gün yanında olanı aynı tutmaz. Adaletin olmadığı bir yer oksijensiz dünya gibidir. Her işinizde adaleti gözetirseniz sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde millet sizi görür, notunuzu verir. Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir.

