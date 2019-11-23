Bülent Ersoy'dan Kamuran Akkor'a 100 bin TL'lik hediye
Usta sanatçı Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğini Kamuran Akkor’a hediye etti. Kamuran Akkor hediyeyi kabul etmek istemese de Diva'nın ısrarlarına dayanamadı ve hediyeyi kabul etti.
Bülent Ersoy, geçen günlerde Zincirlikuyu'da sahneye çıkan Kamuran Akkor'u dinlemeye gitti. Kamuran Akkor'un sahnede söylediği tüm şarkılara eşlik eden Diva, öyle mutlu oldu ki; gecenin sonunda arkadaşına müthiş bir jest yaptı.
Diva'nın ısrarlarına daha fazla dayanamadı
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki su yolu pırlanta bilekliği kolundan çıkarıp Kamuran Akkor'a hediye etti. Kamuran Akkor, hediyeyi kabul etmek istemedi ama Diva'nın ısrarları karşısında fazla dayanamadı.
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