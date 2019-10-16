16 Ekim 2019 Çarşamba 16:48:02 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:52:34
BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
(İHA)
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