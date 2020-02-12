Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı! Bolu'daki kar yağışında son durum ne?

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor. Kar yağışı özellikle kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla devam ediyor.

BOLU'DAKİ KAR YAĞIŞINDA SON DURUM NE?

Kar kalınlığının yer yer bir metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Trafik akışının normal seyrinde ilerlediği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, Bolu kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.