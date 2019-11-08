08 Kasım 2019 Cuma 16:04:13 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 16:07:09
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.
(AA)
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