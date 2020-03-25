Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın vefat eden annesi Havva Yıldırım (88), İstanbul’da toprağa verildi.Havva Yıldırım için dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.





