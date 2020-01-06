06 Ocak 2020 Pazartesi 17:22:35 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:34:16
Beyaz Saray: Trump hala İran ile nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor
İran ile ABD arasında devam eden askeri krizin ardından Beyaz Saray'dan beklenmedik açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Trump hala İran ile nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor" denildi.
Edinilen son dakika açıklamasına göre; Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; "Trump hala İran ile nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT