Beşiktaş'ta terör estiren şoför adliyeye sevk edildi

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaraladın biri hayatını kaybetti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden deniz atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlan Necdet K. adliyeye sevk edildi.

(DHA)