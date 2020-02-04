Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre 210 yıl hapis cezası istendi

Beşiktaş’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.