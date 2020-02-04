04 Şubat 2020 Salı 14:55:39 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 15:00:50
Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre 210 yıl hapis cezası istendi
İstanbul Beşiktaş’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Beşiktaş’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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