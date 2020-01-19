19 Ocak 2020 Pazar 18:12:42 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 18:13:45
Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak
SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare
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