Beşiktaş, Sergen Yalçın ile uçuşa geçti

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Siyah-beyazlı takımın yeni ismi Boateng, ikinci yarının başında oyuna girdi ve takımının ikinci golünü atarak galibiyete katkıda bulundu.

Sergen Yalçın ile ilk iç saha maçını kazanan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gazaintep FK 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

SERGEN YALÇIN'A BÜYÜK DESTEK

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirdiği Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini aldı.

Daha önce farklı takımların teknik direktörü olarak Beşiktaşlı taraftarların önüne çıkan Yalçın, bu sefer siyah-beyazlı ekibin başarısı için sahada bulundu. Taraftarlar, takım kadroları anonsunda Sergen Yalçın'ın isminin söylenmesiyle büyük coşku yaşadı.

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart yer aldı.

Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın'dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi. Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk heyecanını geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında yaşamıştı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

SERGEN YALÇIN KADROYU BOZMADI

Teknik direktör Yalçın, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-1 üstünlük kuran takımını Gaziantep FK karşısında bozmadı. Siyah-beyazlı takımın kalesinde Loris Karius görev alırken, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida ve Caner Erkin yer aldı. Savunmanın önünde Muhammed Elneny oynarken, orta saha Abdoulay Diaby, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'dan oluştu.Son 3 maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında da gol aradı.

KEVIN PRINCE BOATENG KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, yedek kulübesinde bulundu. Boateng'in yanı sıra Necip Uysal, Jeremain Lens, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu. Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamamıştı.

Sarı kart cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev alamayan Lens ise devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmayı kaçıran Lens, 5 maç sonra kadroya girebildi.

BEŞİKTAŞ İSTEKLİ BAŞLADI!

Beşiktaş sahasında oynadığı maça oldukça istekli başladı. İlk düdükle birlikte golü düşünen Beşiktaş, Gaziantep FK'nın pek fazla ileri çıkamamasına neden oldu. Oyunu geride karşılayan Gaziantep, kaptığı toplarla atağa çıkma düşüncesiyle oynadı ama istediği atakları geliştiremedi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 3 dakikada Abdoulay Diaby ile topu ağlara gönderdi ama bu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

ADEM LJAJIC ETKİSİZ KALDI!

Beşiktaş topa hakim olduğu maçta kanatları da etkili kullanarak ceza sahasındaki Burak Yılmaz'ı pozisyona sokmaya çalıştı. Burak Yılmaz'ın hemen arkasında görev yapan Adem Ljajic ise oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'nın kanatlara önlem almasının ardından belli bir süre pozisyon üretmekte istediği gibi başarılı olamadı.

BEŞİKTAŞ YÜKLENDİ AMA YİNE OFSAYT!

Siyah-beyazlılar ilk yarının sonuna doğru oyunda etkisni yeniden arttırdı ve Gaziantep FK kalesine etkili gitmeye başladı. Maçın 38. dakikasında Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Burak Yılmaz kafayı vurdu, kaleci Günay Güvenç topu köşeden çıkarıp kornere çeldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Diaby'nin ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Günay çıkardı. Maçta dakikalar 44'ü gösterdiğinde Diaby topu ağlara gönderdi ama öncesinde pası veren Burak Yılmaz ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

LJAJIC KENARA, BOATENG OYUNA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, etkisiz bir ilk yarı geçiren Adem Ljajic'i oyundan aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, Ljajic'in yerine yeni transfer Kevin Prince Boateng'i sahaya sürdü. Oyuna giren Ganalı yıldız, Burak Yılmaz ile birlikte siyah-beyazlı takımın ileri uçta gol arayan ismi oldu.

ÖNCE OFSAYT, SONRA PENALTI

Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top barajdan döndü ve yine siyah-beyazlı futbolunun önüne geldi. Burak Yılmaz pasını hemen sağında bulunan Muhammed Elneny verdi ve Elneny de topu ceza sahasına orataladı. Kale sahasının hemen önünde olan Atiba Hutchinson kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyonda Atiba için ofsayt bayrağı kalktı.

Ofsayt kararına Beşiktaşlı futbolcular itiraz ederken, orta hakem Alper Ulusoy, VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile pozisyonu görüştü. Bu sırada Elneny'in orta yaptığı anda, Güray Vural'ın topa elle dokunup dokunmadığı tartışıldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Alper Ulusoy daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

KEVIN PRINCE BOATENG GOLÜNÜ ATTI

Golü bulduktan sonra biraz olsun rahatlayan Beşiktaş, Gaziantep FK kalesine daha etkili gitmeye başladı. Maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde Kevin Prince Boateng sahneye çıktı. Sağ kanattan son çizgiye inen Gökhan Gönül'ün asistini şık bir vuruşla ağlara yollayan Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'taki ilk maçında golle buluştu.

JEREMAIN LENS İÇİN BİR İLK

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında siyah-beyazlılar üçüncü golü buldu. Sol kanattan Caner erkin cezasahasıan ortasını yaptı. Siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Jeremain Lens ceza sahasında kafayı vurdu topu ağlarla buluşturdu. Siyah-beyazlı takımda ilk lig golünü atan Jeremain Lens büyük sevinç yaşarken, karşılaşmada son düdük geldi.

(Sporx)