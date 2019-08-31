31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:00:38 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:48:15
Beşiktaş-Çaykur Rizespor CANLI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius; Gökhan, Vida, Ruiz, Caner; Dorukhan, Oğuzhan; Ljajic, Boyd, Lens; Güven
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan
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