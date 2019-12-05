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05 Aralık 2019 Perşembe 20:09:49 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 20:49:11

Beşiktaş-24 Erzincanspor CANLI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

24 ERZİNCANSPOR: Süleyman, Yunus Emre, Hüseyin, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin, Muhammen Kerem

MÜCADELEDE İLK YARI OYNANIYOR...

CANLI! BEŞİKTAŞ 0-0 24 ERCİNZANSPOR

 

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