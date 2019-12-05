05 Aralık 2019 Perşembe 20:09:49 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 20:49:11
Beşiktaş-24 Erzincanspor CANLI
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
24 ERZİNCANSPOR: Süleyman, Yunus Emre, Hüseyin, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin, Muhammen Kerem
MÜCADELEDE İLK YARI OYNANIYOR...
CANLI! BEŞİKTAŞ 0-0 24 ERCİNZANSPOR
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