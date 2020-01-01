Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye'nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır'da "havacılar" ve Trabzon'da "denizciler"le bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye'nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır'da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap ederek, "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor." dedi.



