Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye'nin otomobili' paylaşımı: Aşamayacağımız engel yoktur
Başkan recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımının ardından Twitter hesabından, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." mesajını paylaştı.
Başkan Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYIRLI OLSUN"
Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
(AA)
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