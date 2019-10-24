Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! TRT1 özel yayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’deki görüşmesinin ardından ilk kez canlı yayına çıktı. Başkan Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları cevaplıyor.

“Barış Pınarı Operasyonuna adım adım nasıl gidildi?”, “Harekat sürerken gelen uluslararası baskılara hangi yanıtlar verildi?”, “Türkiye, ABD ve Rusya’dan istediklerini aldı mı?”, “Operasyon hamlesi bölgesel denklemi nasıl etkiledi?” soruları ve tüm merak edilenler yanıt bulacak.

Serdar Karagöz ve Pelin Çift’in sunumuyla gerçekleştirilecek özel program TRT 1,TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT World, TRT Arabi, TRT Kurdi ve TRT Radyo ortak yayınıyla saat 21.00’de ekrana geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar...

- 911 km sınırımız var, sürekli taciz ediliyoruz, bunları 8,5 yıldır yaşıyoruz.

- Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce dünyada ABD, Rusya, Batı, İran, İslam dünyası ile diyaloglarımız oldu. Tüm dünyaya ulaşmak mümkün değil tabi ama NATO Genel Sekreteri ile burada görüştük. Bütün olan bitenleri o da dünyaya anlattı. ABD ve Rusya'nın bu süreçteki önemi şuradan geliyor. 10 bin kilometre mesafeden ABD'nin burada ne işi var. Koalisyon güçlerinin burayla bir sınırı yok bunların burada ne işi var. Türkiye'nin 911 kilometre sınırı var. İnsanlarımız şehit oluyor, yaralanıyor. Bunları 8,5 yıl yaşıyoruz. Sınır 2 ülke burada söz konusu. Türkiye ve Irak. Başka bir ülkenin burada sınırı yok.

- Bizim 98'de bir Adana mutabakatımız var. Biz buna dayanarak adımımızı attık. Hem tacizler hem de Adana mutabakatı böyle bir durum var. Uluslararası camianın terörle mücadele diye bir sorunu yok mu? Hangi toplantıya gitsek başlıklardan bir tanesi terörle mücadeledir. Burada DEAŞ kılıfı diye bir şey var. Yahu burada sadece DEAŞ yok ki. Biz 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı derdest ettik. AB'nin burada terör örgütü olarak kabul ettiği bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün bir de kolları var. Bunları hala terör örgütü olarak kabul edelim mi diye tartışma var. Bunlara tırlar dolusu silah teslim edildi.

- Biz bunları sayın başkana ifade ettim. Hatta ilk anlatmam Hamburg'daki G20 zirvesiydi. Kendisine bunları anlattığımızda "bunlar nasıl olur" dedi. Bir ortağımızın böyle bir şey yapması ve bunlarla karşı karşıya kalmamız bizi üzüyor. NATO'nun sözleşmesinin 5. maddesinde bizim birbirimizi herhangi bir saldırıya karşı koruma tedbirimiz var. Terör örgütleriyle görüşme yapıyorlar. Bir taraftan teröre karşı mücadeleyi konuşuyoruz bir taraftan onların gönderdiği mektupları kendi mektuplarınıza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Bunları hep konuştuk. Biz bunları Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda size kırgınız, bir teröristle mektup alışverişinde bulunuyorsunuz, o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz.

Ayrıntılar az sonra..