Başkan Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır, telefon üstüne telefon geliyor, 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

Artık kapılar açılmıştır, dün itibarıyla rakam ciddi manada yükseldi. Şimdi yine telefonlar. Telefon üstüne telefon geliyor. 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim.

Bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz. Şansölye Merkel'le bir telefon görüşmesi yapacağız. Yine dörtlü beşli zirve yapalım diyenler var. 5 Mart'ta da Moskova'ya gidip Sayın Putin ile gelişmeleri değerlendireceğiz.