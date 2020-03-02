Başkan Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır, telefon üstüne telefon geliyor, 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim
Başkan Erdoğan, Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarına giden sığınmacılarla ilgili olarak "Artık kapılar açılmıştır, dün itibarıyla rakam ciddi manada yükseldi. Şimdi yine telefonlar. Telefon üstüne telefon geliyor. 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:
Artık kapılar açılmıştır, dün itibarıyla rakam ciddi manada yükseldi. Şimdi yine telefonlar. Telefon üstüne telefon geliyor. 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim.
Bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz. Şansölye Merkel'le bir telefon görüşmesi yapacağız. Yine dörtlü beşli zirve yapalım diyenler var. 5 Mart'ta da Moskova'ya gidip Sayın Putin ile gelişmeleri değerlendireceğiz.