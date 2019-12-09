  • Bist 100
    108786
  • Dolar
    5,8096
  • Euro
    6,4281
  • Altın
    273,2950
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elini sıkmadı, mahkemelik oldu! Kadın başkana destek yağıyor Elini sıkmadı, mahkemelik oldu! Kadın başkana destek yağıyor
Başkan Erdoğan: Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı Başkan Erdoğan: Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı
5G devrimi 5G devrimi
ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız
İntibak bekleyen emekliye 2020'de müjde paketi İntibak bekleyen emekliye 2020'de müjde paketi
Ödeme yapmayanın tapusu iptal olur Ödeme yapmayanın tapusu iptal olur
8 milyon doları beğenmediler! Definecileri açgözlülük ele verdi 8 milyon doları beğenmediler! Definecileri açgözlülük ele verdi
Beyaz Ada'da kara gün Beyaz Ada'da kara gün
10. Senfoni'yi yapay zekâ tamamlayacak 10. Senfoni'yi yapay zekâ tamamlayacak
Çizgi film karakterine Liyakat Nişanı Çizgi film karakterine Liyakat Nişanı
Türkiye'den Nobel törenine boykot Türkiye'den Nobel törenine boykot
Kainatın en güzel kızı Kainatın en güzel kızı
Hızlı yaşlandıran besinler Hızlı yaşlandıran besinler
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışında yapılacak Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışında yapılacak
Vahşet barınağı Vahşet barınağı
Madalya da taksaydınız bari... Cezası bu mu! Madalya da taksaydınız bari... Cezası bu mu!
Korkunç olay! Servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Korkunç olay! Servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
Doktor sevgili kendini böyle savundu Doktor sevgili kendini böyle savundu
Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
Bursa Valiliği: İddialar doğru değil, arama çalışmaları devam ediyor Bursa Valiliği: İddialar doğru değil, arama çalışmaları devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 21:10:51 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 21:53:09

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan; "Yunanistan, İsrail, Mısır ve Rum kesimi bizim onayımız olmadan adım atamaz! Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, tüm uluslararası sularımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'nda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan," Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, tüm uluslararası sularımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

LİBYA İLE YAPILAN MUTABAKAT

Son yılların Kaddafi döneminde bununla ilgili bir adım atmıştık. Fakat attığımız adım Kaddafi'nin ölümü sebebiyle devam etmemişti. Ondan bu yana bir sessizlik vardı. Bu sessizliği de bölgede Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan gibi kendileri egemenliği altına alarak, 'Türkiye, Libya buralarda sesleri çıkmayacak, buralarda biz hakimiz, Türkiye sondaj gemilerini gezdiremez' gibi tehditler savurdular. Bu tehditleri dinlemedik. Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz aldırmadık.

Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Yunanistan, Mısır, İsrail, GKRY ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu. Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve GKRY bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz.

Biz Doğu Akdeniz'de aslında en uzun kıyı şeridine sahip ülkeyiz, bunlar bunu da görmüyor. Harita çok net, çok şeyleri de açıkça ortaya koyuyor. Bu bizim için tarihe kayıt düşmektir ve tarihe kayıt düşüyoruz. İçeride ve dışarıda bundan çok rahatsız olanlar var.

Bugün İstanbul'da Libya'dan bir bayan temsilci nasıl mutlu. Diyor ki 'Sayın Başkanım siz olmasaydınız, biz bu haklarımızı alamazdık. Şimdi biz bu haklarımıza kavuştuk. Libya halkı sizi şöyle seviyor, böyle seviyor' anlata anlata bitiremiyor. Bundan sonra böyle olmayacak, bizler de haklarımıza sahip çıkacağız.Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır hem de Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok. Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız.

Ülkemizin her zaman barışçıl çerçevede olduğu görülmüştür. Yunanistan ile diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya hazırız. Başbakan Miçotakis'e de bizzat ifade ettim, iki ülke arasında taze bir başlangıç olsun dedim. Ancak Yunanistan tarafından olumlu bir cevap alamadığımızı da belirtmek isterim.

Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Bu gizli bir muhtıra değil. İki taraf da onay sürecini tamamlayarak yürürlüğe girdi. Şimdi Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdik, tescil aşamasında. Neredeyse oy birliği içerisinde TBMM'den geçti, bir parti hariç.

Bu anlaşma Türkiye Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemiş oldu. Ortak arama tarama faaliyeti yapabilir. Kıta sahanlığı haklarımızın korunmasına devam edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını korumaya devam edeceğiz. Eskiden biz böyle sondaj için bir gemi alalım, bırakın kiralamaya muktedir değildik. Şimdi bizim kendimize ait gemilerimiz var.

Tüm kıydaş ülkelerle müzakereler hazırız. Bizim barışçıl biz çözüme destek veren tutumumuz değişmedi, aynı yerdeyiz. Beraber bu çalışmaları yürütebiliriz. Bizim derdimiz düşman kazanmak değil. Muhtıra Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz'de çevreleme, yalnızlaştırma girişimlerine güçlü bir cevap niteliğindedir.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME İHTİMALİ

Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız.

Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim.

RUSYA VE ABD İLE YAPILAN MUTABAKATLAR

İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ama asıl bizim derdimiz burada, Tel Abyad buradan Rasulayn var. İkisinin arası 120 kilometre, ama derinlik 30 kilometre. Bizim asıl hedefimiz Derik denilen bir yer var, orası Irak sınırıdır. Biz bütün bu bölgedeki teröristlerin buralardan boşaltılmasını hem Rusya'dan hem ABD'den istedik. 120 ve 150 saatlik anlaşmalarımız oldu. Onlar bu saatlerde boşaltılacağını söyledi. Ama ne Rusya ne ABD bunu gerçekleştirebildi. Biz de tabi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Bizim hedefimiz Tel Abyad ile Rasulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Güvenli bölge planlamamız bu.

Bir an önce buralarda atacağımız adımlarla bu insanları artık çadırlardan kurtaralım, aynen Cerablus'ta olduğu gibi kendi topraklarına dönmesini sağlayalım dedik. İlk görüşmede hepsi iyi hoş diyor, ama adım atmıyorlar.

Dörtlü Zirve'de de bu konuda mutabık kaldık. Tel Abyad ile Rasulayn arasına örnek bir adım Türk milleti atabilir.

TRUMP'A İZLETİLEN TERÖRİST FERHAD ABDİ ŞAHİN VİDEOSU

Biz bu videoyu Trump ve 5 tane Senatör ile ayrıca Bakanlar vardı, hepsiyle paylaştık. Orada güzel bir hava oluşturdu, bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş bir teröristtir. Böyle biriyle bir araya gelmek, bizim onu aracı olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Üzüldüğümüz şey şu, bir teröristle bir başka teröristi bir araya getirerek bundan medet ummak. Üzücü olan bu. NATO'da da gündeme gelen şey buydu. Teröristin dini, milleti, vatanı kesinlikle yoktur. Peki, bu teröristlerden biz ne bekliyoruz. NATO diyor ki, 'Biz terörü yok edeceğiz.' Böyle mi yok edeceğiz?

Esasında bizim bu teröristi gördüğümüz, bulduğumuz yerde etkisiz hale getireceğimizi söyledik.

Ayrıntılar geliyor...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ