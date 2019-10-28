Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7312
  • Euro
    6,3611
  • Altın
    277,4100
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım' Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
Manken Elif Ece Uzun evlendi Manken Elif Ece Uzun evlendi
Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor
'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak' 'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak'
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr
Cenk Tosun transferde kararını verdi Cenk Tosun transferde kararını verdi
Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı
POMEM Giriş Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı: POMEM sınav giriş yerleri sorgulama ekranı POMEM Giriş Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı: POMEM sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:16:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:29:17

Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir" dedi.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Aziz Milletim…

Ülkemizin 81 vilayeti ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.

Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıldönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.

Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir.

Önümüzdeki yıl 100’üncü yıldönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclis’imizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz.

Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir.

Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da, yine bu mücadelenin birer parçasıdır.

Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz.

Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor.

Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik.

İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de, Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz.

İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıldönümünü tebrik ediyorum.

Kalın sağlıcakla…

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ