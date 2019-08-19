Başkan Erdoğan'dan Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan Twitter'dan yayımladığı mesajda,"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

FUAT OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin önemli bir kültür hafızası ve saygın bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.