Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filme değinerek, "Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim inancımızda şehadet nasıl en yüksek mertebeyse, şehit annesi, eşi ve çocuğu olmak da aynı şekilde özel bir statüdür. Rabbimiz, şehitlerimizi cennetle müjdeliyor. Bize düşen görev de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamdolsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. Şehitlerimizin özellikle yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdinin özellikle de şehitlerimizin ailelerinin, annelerinin, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının dualarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimle inanıyorum.

Toprak normalde baktığınız zaman tarladır, arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. İşte üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan, o şehitlerimizin kanlarıdır. Arif Nihat Asya'nın mısralarında ifade ettiği gibi şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz göremesek de şehitlerimizin diri olduğunu ve onlarla tekrar bir araya geleceğimizi, ruz-i mahşere kadar bizimle yol yürüyeceklerini biliyoruz."

"Kadını meta alarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz"



Erdoğan, kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceğinin aydınlık olamayacağını söyledi.

"Suriye'de hayatını yitiren kadın ve çocuklara kimsenin güçlü şekilde dikkat çektiğini görmedik"



"Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır." dedi.

"Kadınların haklarını korumaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık"



"Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık." diyen Erdoğan, "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan: Ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimizin annelerine, eşlerine ve çocuklarına buradan hassaten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Başkan Erdoğan: Toprak normalde baktığınızda tarladır, arazidir ama şehit kanıyla yoğrulduğu zaman vatandır.

Başkan Erdoğan: Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İlk insandan beri insanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkarırsanız çıkarın insanlıktan bir şey kalmaz.

Başkan Erdoğan: Kadını insan değil meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği parlak olamaz.

Başkan Erdoğan: Batı'nın yüreği yanıyor mu? Hayır. Sesi çıkıyor mu? Hayır. Bu tablo karşında yüreği yanmayanın insanlığından şüphe etmek gerekir. Ben şüphe ediyorum.

Başkan Erdoğan: Suriye'de 9 yıldır süren insani krizde ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin dikkat çektiğini görmedik. Sadece laf, laf, laf başka bir şey yok.

Başkan Erdoğan: Ey Yunanistan! Bu insanlar sende gelip kalmayacak. Senden gelip geçecek, Avrupa'nın başka bir ülkesine geçecek. Niye rahatsız oluyorsunuz?

Başkan Erdoğan: Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayanlar gelip de gözü yaşlı çocuklarını bekleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti mi?