Başkan Erdoğan: Sükunet sağlanmazsa tüm Akdeniz'i etkileyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."

"Uluslararası öğrenci sayımız 172 bin"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir." dedi.

"Yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesinin başarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

"Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur."

Libya'daki terör örgütleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor."

Erdoğan,"Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir"



Erdoğan, "2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir." dedi.

Libya konusunda düzenlenecek Berlin Konferansı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

DOSTLUĞUMUZUN BİR SİMGESİ OLACAK



Türk - Alman Üniversitesi'nin dostluğumuzun bir simgesi olacak. Türkiye olarak üniversite kapasitemizi her alanda çok genişlettik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız her yıl katlanarak devam ediyor.

Türk - Alman Üniversitesi başarılı bir şekilde ortaya konmuş bir projedir. Türk - Alman Üniversitesi'nin başarısı diğer kurulacak uluslararası üniversitelere güzel bir örnektir.

İşte Merkel'in açıklamaları:

"Türkiye'nin mülteciler için eğitim çok önemli. Daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde bu ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarf ediyor. Hobbes Suriye programı veya Alman Akademik Değişim İnisiyatifi de destek veriyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Einstein'in dediği gibi merak aslında çok kırılgan bir bitkidir özellikle de özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde ne kadar olduğunu ben bizzat yaşadım. Yeni kazandığımız özgürlükle daha önce sadece hayallerimizde gördüğümüz sonuçlara ulaştık."

"Türk Alman Üniversitesi 2013 yılında eğitim faaliyetlerine başladı. Bugün çok etkileyici bir kampüs açılışı gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin örneği. Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor. Üniversitenin yönetimi Türk ve Alman sistemlerinin güçlü yönlerini barındırıyor. Sayın Rektör Akkanat'a teşekkür ediyorum. Türk Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans. Bu üniversite aynı zamanda ilişkimizi gelecekte daha da güçlendirecek ve buradan mezun olan öğrencilerin bilimde, ekonomide ve bürokraside sorumluluk taşıyan öğrenciler olacak."