  • Bist 100
    97101.3
  • Dolar
    5,8333
  • Euro
    6,4804
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CIA'den bomba eğitimi aldı, İstanbul'da bilgi topluyordu... Ortaya çıktı! CIA'den bomba eğitimi aldı, İstanbul'da bilgi topluyordu... Ortaya çıktı!
M. United, adı G.Saray'la anılan Fred için 27 milyon sterlin istiyor M. United, adı G.Saray'la anılan Fred için 27 milyon sterlin istiyor
Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı
Lens’i PSV Eindhoven’dan sonra Feyenoord’un da istediği ileri sürüldü Lens’i PSV Eindhoven’dan sonra Feyenoord’un da istediği ileri sürüldü
İtiraf ettiler: Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı İtiraf ettiler: Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı
Trump: AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz Trump: AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz
Piyasalar ''yeniden müzakere'' beklentileriyle yükselişte Piyasalar ''yeniden müzakere'' beklentileriyle yükselişte
Diagne kiralık olarak gidebilir Diagne kiralık olarak gidebilir
BAE’nin bölgede Pentagon ve CIA’in karargâhı olarak kullanıldığı bir kez daha tescillendi BAE’nin bölgede Pentagon ve CIA’in karargâhı olarak kullanıldığı bir kez daha tescillendi
Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü
Quaresma: Paramı verin gideyim Quaresma: Paramı verin gideyim
Son Dakika... Ankara polisinden Prizma Operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı Son Dakika... Ankara polisinden Prizma Operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan talimat verdi: O ilin Ömer’ini istiyorum’ Başkan Erdoğan talimat verdi: O ilin Ömer’ini istiyorum’
Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Yakalandılar Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Yakalandılar
Dolar 5.80 üzerinde yatay seyrediyor Dolar 5.80 üzerinde yatay seyrediyor
Kayserispor’un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu Kayserispor’un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu
AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti
Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya ile el sıkıştı Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya ile el sıkıştı
Orman yangınlarını PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü Orman yangınlarını PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Orakla saldırdığı akrabasını öldürdü Orakla saldırdığı akrabasını öldürdü
İstanbul Kartal'da iğrenç olay! İstanbul Kartal'da iğrenç olay!
Satırlı trafik magandası dehşeti Satırlı trafik magandası dehşeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 09:04:43 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 09:09:14

Başkan Erdoğan talimat verdi: O ilin Ömer’ini istiyorum’

Başkan Erdoğan, teşkilatlarda göreve getirilecek isimler için parti yönetimine talimat verdi: “Öyle isimler bulun ki, o ilin Ömer’i olsun. Sözüne güvenilen isimler olsun. Şaibesi olmasın.”

AK Parti’nin 7 Ekim’de başlayacak 7’inci olağan kongre süreci ile birlikte teşkilatlardaki değişim takvimi de işlemeye başlayacak. AK Parti’nin geçen hafta Cuma günü yapılan MKYK toplantısında, beldelerle başlayacak kongre sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yaptığı sunumda, “Bu defa farklı bir şekilde sahaya inmek istiyoruz. Elimizde bir insan kaynağı havuzu oluştu. Yerel seçimlerdeki adaylıklar sırasında bir havuz oluşturduk. Bu arkadaşlara teklif götüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Öyle isimler bulun ki, o ilin Ömer’i olsun. Sözüne güvenilen isimler olsun. Şaibesi olmasın. Gençlik kolları ve kadın kollarında da aynı şeyi yapın. Madem elimizde bir insan kaynağı havuzu var. Bunu değerlendirelim. O ilin ileri gelenlerine danışın, sorun. Göreve getireceğimiz kişi birleştirici unsurları taşısın. Ekipleşmelere izin vermeyeceğiz” dedi.

YENİ SİSTEM EĞİTİMİ

Öte yandan, kongre süreci ile eş zamanlı olarak teşkilatlara ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ konusunda eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanının milletvekilleri ve il başkanları ile yaptığı istişare toplantılarında, yeni hükümet sisteminden kaynaklanan problemler gündeme getirilmiş, özellikle seçim bölgelerine ilişkin taleplerin bakanlara ulaştırılmasında ve sonuç alınmasında sıkıntı yaşandığına dikkat çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı il başkanlarından gelen bu şikâyetler üzerine, yeni hükümet sisteminin işleyişi konusunda teşkilatlara eğitim verilmesini istedi. AK Parti genel merkez yönetimi Eylül ayından itibaren 81 ilde yeni hükümet sistemine yönelik eğitim amaçlı toplantılar düzenleyecek.

İŞ YAPMA TARZI DA DEĞİŞECEK

Teşkilatlarda geniş çaplı bir değişiklik yapılmasının da gündeme geldiği AK Parti’de, bu değişikliğin sadece isimlerle sınırlı olmayacağı, teşkilat çalışmaları ve ‘İş yapma tarzına’ da yansıtılacağı belirtiliyor.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ