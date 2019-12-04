04 Aralık 2019 Çarşamba 00:47:36 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 00:48:28
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.
AA
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