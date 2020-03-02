02 Mart 2020 Pazartesi 11:33:23 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:34:09
Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin'e tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin'e tebrik mesajı gönderdi.