24 Eylül 2019 Salı 01:11:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 01:13:01
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
AA
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