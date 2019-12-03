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03 Aralık 2019 Salı 09:13:09 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 09:28:32

Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor

Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi havalimanında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Londra'da müttefiklerin NATO'ya vurgu yapması bizim için temel bir önceliktir. Toplantıda Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Çin ile karşılıklı anlayışa dayalı yapıcı angajmanı destekliyoruz. Rusya ise uluslararası alanda önde gelen aktörlerden biridir. Türkiye coğrafi konumunun gereği olarak kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. Rusya ve diğer ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz, müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil tam anlamıyla tamamlayıcısıdır. 

NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesi bizim için çok önemli. Ancak ittifakın bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu da açıktır. 2000'lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin davranması gerekiyor. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi açıktır. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. 

'ÜLKEMİZ NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAĞIDIR' 

Aynı şekilde NATO'nun caydırıcılığını azaltacak popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Alternatif aramak yerine NATO'yu daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. NATO'nun da hududu olan güney sınırlarımızda ülkemizle beraber Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen hadiseler yaşanıyor. Terör çatışma ve bunların tetiklediği düzensiz göç hareketleri Avrupa Atlantik coğrafyasının tamamında istikrarı tehdit ediyor. Türkiye göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülkedir. Ülkemiz NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir. Bu mesajımızı müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.

'AMASIZ FAKATSIZ DESTEK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ' 

Terörle mücadelesinde ülkemize amasız fakatsız destek verilmesini istiyoruz. Londra toplantısı ittifakın 2020'li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır. Bazı çevreler art niyetli şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim duruşumuz ve yerimiz bellidir. Ülkemizle ilgili kötü niyetli tartışmaları dikkate almadık, almıyoruz. Gittiğimiz Londra'da bazı devlet başkanlarıyla da görüşmelerimiz olacak. Bugün Fransa ve Almanya liderleriyle beraber bir dörtlü zirve toplantısını yapacağız. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacağız. Hem barış pınarında gelinen son durumu hem de Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili projelerimizi anlatma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin PKK YPG ile mücadele kararlılığını en üst düzeyde ifade edeceğiz.

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