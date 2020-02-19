19 Şubat 2020 Çarşamba 19:12:14 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:24:42
Başkan Erdoğan, konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan, "bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı" açıklamasında bulundu. Canlı izlemek için tıklayın
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
- Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
- Türkiye Özbekistan kardeşliği çok eskiye dayanan bir kardeşliktir.
- Bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı.
- 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçti.
Ayrıntılar geliyor..