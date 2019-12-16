16 Aralık 2019 Pazartesi 20:53:09 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 21:00:45
Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’de Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Töreni'nde konuşuyor. Canlı izlemek için tıklayın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘İsviçre’ye Göç'ün 50’nci Yılı Programı’nda konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erodğan'ın açıklamalarından satır başları;
-Bugün varlık gösterebiliyorsak son nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.
Ayrıntılar geliyor...
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