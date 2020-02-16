Başkan Erdoğan: Oyunları bozduk ekonomomiz yeniden yükselişe geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap açılışında konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-Halen inşaatı süren 3. etabın da bir an önce tamamlanmasını diliyorum.

-2. Dünya Savaşı'nın ardından kendine bilim ve sanayi de doğru hedefler koyanlar bugün dünyada söz sahibi konuma geldiler.

-Bu teknopark rahmetli Turgut Özal'ın projesiydi.

-Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok önemli proje burada hayata geçti.

-Ülkemizin gururu MilGem korvet, Altay Tankı, Amfibi Hücum Gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları burada yürütülüyor.

-Dünyanın en iyi üniversitelerden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik bilgilerini ülkemize aktarıyor ve gençlerimize rol model oluyorlar.

-Türkiye genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır.

'GELECEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYONDA'

-Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır.

-Türkiye kendini savunma sanayiinde kanıtlamıştır.

-Topyekun bir üretim seferberliğiyle Türkiye'yi küresel yatırım üssü yapacağız.

-Faizler ciddi manada düşmüş durumda, şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır.