Başkan Erdoğan: Oyunları bozduk ekonomomiz yeniden yükselişe geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul'un yapımı tamamlanan 2. etap binalarının açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında "Türkiye genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır" ifadelerini kullandı. Ekonomik gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan 'Oyunları bozduk, ekonomimiz yeniden yükselişe geçti' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap açılışında konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
-Halen inşaatı süren 3. etabın da bir an önce tamamlanmasını diliyorum.
-2. Dünya Savaşı'nın ardından kendine bilim ve sanayi de doğru hedefler koyanlar bugün dünyada söz sahibi konuma geldiler.
-Bu teknopark rahmetli Turgut Özal'ın projesiydi.
-Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok önemli proje burada hayata geçti.
-Ülkemizin gururu MilGem korvet, Altay Tankı, Amfibi Hücum Gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları burada yürütülüyor.
-Dünyanın en iyi üniversitelerden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik bilgilerini ülkemize aktarıyor ve gençlerimize rol model oluyorlar.
-Türkiye genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır.
'GELECEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYONDA'
-Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır.
-Türkiye kendini savunma sanayiinde kanıtlamıştır.
-Topyekun bir üretim seferberliğiyle Türkiye'yi küresel yatırım üssü yapacağız.
-Faizler ciddi manada düşmüş durumda, şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır.