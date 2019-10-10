Başkan Erdoğan: Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin

İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:

"BENİM ORDUMU İŞGALCİ OLARAK GÖSTEREMEZSİZ"

Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin bu edepsizliğin, ahlaksızlığın daniskasıdır. Siz bulunduğununuz yerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Tabii artık oraları kaybettiniz Türkiye'de bu tarz yerleriniz kalmayınca Suriye'de açtınız. Oraları da yıkacağız. Oralarda da bu tünelleri bulamayacaksınız. En büyük teşekkürümüz bu harekatı canı gönülden destekleyen milletimizedir.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Barış Pınarı harekatına böyle bir sürecin sonunda ulaştık. Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları yalan yanlış bir sürü haber devreye sokmak istedi. Harekatımız şuanda devam ediyor. 109'un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var. Kara propaganda makinesine karşı gerekli tedbirleri aldık. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koydu. Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Biz öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz. Ama inşallah bu yılanların hepsinin başını en kısa sürede ezeceğiz hiç endişeniz olmasın. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için, Kürt kardeşlerimizin huzuru için bunu başaracağız. Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak bu sefer de onu yapacağız. Yani gittiğimiz yerlere huzur ve barışı götüreceğiz.