Başkan Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Putin ile Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğiz. Suriye sınırı boyunca bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi çok açık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. 2 bin 200 kilometre karelik alan terörden arındırıldı.

ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. ABD’nin ülkemize verdiği sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden bu defa çok büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

"PROJELERİMİZİ HAZIRLADIK"

Suriye’nin kuzeyinde güvenlik arttıkça güvenli geri dönüşler de haliyle aratacaktır. 2 milyona yakın insan buralara yine aynen gönüllülük esasına göre yerleştirilebilir. Bütün bunlarla ilgili maliyetleri çıkardık, projelerimizi hazırladık. Bunu da görüşme yaptığım Birleşmiş Milletler’deki yaklaşık 17 lidere anlattık.

Türkiye 8 yıldır tek başına yaşadığı yükü daha fazla taşıyamaz. Suriye’nin içinden geçtiği bu kritik süreçte Rusya ile iş birliğimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Soçi mutabakatı ile İdlib’te büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Astana’daki gayretlerimiz neticesinde geçen ay anayasa komitesinin kuruluşunu sağladık. Barış Pınarı Harekatının tüm bu çabalara olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Harekat Suriye’nin bütünlüğünü garantileyecek.

Suriye’nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütlerine yer yoktur, olmayacaktır.

Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki terör örgütü mevcudiyetinin sonlandırılması için gerekli görüşmeleri yapacağız. Görüşmelerimizde İdlib’teki sükûnetin devamının sağlanmasını da gündeme getireceğim.

DEVAMI GELİYOR...