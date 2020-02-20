20 Şubat 2020 Perşembe 15:09:49 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:16:10
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin açılışında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Almanya'da ırkçı saldırı
Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Alman makamlarının saldırıyı aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.