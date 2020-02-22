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22 Şubat 2020 Cumartesi 18:58:43 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 19:04:43

Başkan Erdoğan Bergama'da konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kınık Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneği Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi." dedi.

Erdoğan, "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları açıldı.

- Tam 40 yıldır milletimize hizmetkar olmanın şerefini yaşıyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. İnsanların inancına, kılık kıyafetine, mezhebine göre ayrım yapmadık. Herkesi bağrımıza bastık. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü. Her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce 80 yılda yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık.

- Dış politikada ne olup bittiğini izliyorsunuz ve bazı gerçekleri görüyorsunuz. 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var görüyorsunuz.

- Her adımı dikkatle takip edilen bir ülke haline geldik.

İnsansız hava aracı için ABD bize ne dedi? Kongreden geçiremedik dediler. Şimdi ne oldu? Biz İHA'mızı yapıyor muyuz?  Biz artık tankımızı da zırhlı aracımızı da üretiyoruz. Bitmedi, şimdi onun bir daha üzerine gittik. Yakında, Akıncı devreye giriyor. Test edildi, yapıldı. Teröristleri inlerine tıkıyoruz.

- Savunma Sanayi'nde yerlilik oranı yüzde 20'den 70' çıktı.

Ayrıntılar geliyor..

 

 

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