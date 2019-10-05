Başkan Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı kazıyıp attık. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz. Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun diyorum.

AK Parti 7. Olağan Kongre sürecini başlatıyoruz. Kongre hazırlıklarının her aşamasını hedeflerimize uygun şekilde yürütmeliyiz. Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır. 24 Haziran ve 31 Mart seçim sonuçlarını göz önünde bulundurarak, partimiz ve ülkemiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız.

Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir, biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur. Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok. AK Parti'yi temsil etmek demek, milletimize hizmetkar olmak demektir. AK Parti'nin milletin kurduğu parti olduğunu, milletin hizmetkarı olduğunu bir kez daha ispat edecektir. Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız.

Yükümüz ne kadar ağır olursa olsun, seferin de tahammülün de içimizde olduğunu unutmayan bir bilinçle, davaya sıkı sıkıya sarılmakta kararlıyız. Pusulası olmayan bir gemi, rotası olmayan bir uçak nasıl kaybolup giderse, medeniyet davası olmayan bir toplum da aynı akıbete mahkumdur. Ne kadar güçlü eserse essin, kendimizi bu yıkıcı rüzgarın akışına bırakmayacağız. Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz.

Fitne odakları bizi yıldırmasın. Biz kardeşlik bağlarımızla bunları aşarak yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin her bir ferdini, hiçbir hesap gütmeksizin yanımızda yer almaya davet ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür.

Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri her alanda ülkemizi geliştirmenin, kalkındırmanın çabası içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır.

Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz.

Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır. Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. Yargı reformunun ikinci paketi de hazırlanıyor. Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. İkinci yargı paketini de tüm siyasi partilere sunacağız.