Başkan Cengiz'in konuştuğu sırada Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım

Cengiz'in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz" notuyla bir görsel paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız" yazısı Galatasaray'a gönderme olarak algılandı.

Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.