30 Mart 2020 Pazartesi 13:50:19 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 14:02:39
MHP: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da Türkeş için düzenlenecek etkinlik iptal
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:"Korona virüsle mücadele kapsamında, MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan’da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Corona Virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan’da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
(İHA)