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13 Mart 2020 Cuma 12:31:13 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:04:44

Bakanlık açıkladı! 1 mayıs 2020 sonrasına ertelendi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 mart-30 nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 1 mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 mart-30 nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 1 mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." ifadelerini kullanıldı.

  1. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir."

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