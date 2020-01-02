Bakan Soylu: Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda konuşan Soylu, okul servis araçları denetimlerinin yüzde 128 arttırıldığını söyledi.

DENETİMLER YÜZDE 128 ARTTI

İçişleri Bakanı Soylu, "Geleceğin sürücülerini yetiştirmekten, uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi arttırarak kullanımını azaltmaya kadar pek çok başlıkta eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek geleceğin suç ve güvensizlik oranını aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır." dedi.