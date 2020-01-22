22 Ocak 2020 Çarşamba 10:50:22 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:56:57
Bakan Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu ile mücadele için "PKK'nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu unutmamak lazım. Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımızı, kuzularımızı, Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım. PKK'nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu unutmamak lazım. Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz." dedi.
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