Bakan Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımızı, kuzularımızı, Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım. PKK'nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu unutmamak lazım. Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz." dedi.