27 Ağustos 2019 Salı 14:25:25 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:28:57
Bakan Soylu açıkladı: Yurt içinde Terörist sayısı 600'ün altına düştü
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtiçindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.
Bakan Soylu, "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "Türk Hava Kurumu'nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı" dedi.
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