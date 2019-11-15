Bakan Soylu: Sınırda bekletilen DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin sınır dışı etmesi sonrası Yunanistan'ın ülkesine kabul etmediği ve ABD'ye gönderilmesi için seyahat belgesi düzenlenmesinin beklendiği ABD vatandaşı yabancı terörist Muhammad Darwis hakkında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Soylu, Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurie'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin, "İlk önemli detay evin kapısının, evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. Yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme söz konusu" diye konuştu.

Soylu, intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin ise "Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" ifadesini kullandı.