Bakan Selçuk'tan tartışma konusu olan kitapla ilgili açıklama: Soruşturma başlattık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehber öğretmenlere dağıtılan ve başı açık kadınların çocuklara şiddet uygularken, başörtülü kadınların ise şefkat gösterirken resmedildiği kitapla ilgili yaptığı açıklamada, "Hata olduğu kesin" dedi.

Bakan Selçuk, kamuoyunda tartışma konusu olan kitapla ilgili, "Doğru resmetmemişler. Soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

Kitapta kullanılan resimlerin doğru olmadığını vurgulayan Selçuk, "Beni az çok tanıyanlar onu onaylamayacağımı bilirler" diye konuştu.

(Haber7)