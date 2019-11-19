Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1000 ASDEP personeli alımı için bu hafta ilan açılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacağını ve başvuruların alınmaya başlayacağını söyledi.

Ayrıca, "1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" dedi.

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