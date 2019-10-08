08 Ekim 2019 Salı 10:37:05 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 11:02:17
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı
Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malülleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak." dedi.
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