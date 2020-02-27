27 Şubat 2020 Perşembe 12:46:41 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:48:03
Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarındaki artış nedeniyle ilgili önemlki açıklamalar geldi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik. Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" dedi.
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( AA)