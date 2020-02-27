Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik. Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

( AA)