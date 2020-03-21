21 Mart 2020 Cumartesi 23:00:36 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 23:11:31
Bakan Koca duyurdu: Hasta sayımız 947’ye, can kaybı sayısı ise 21'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" dedi.
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