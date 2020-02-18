Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki:Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı “Müslüman Yunan Azınlık” ifadesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak..!"

OLAY

14 Mart’ta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Batı Trakya’ya gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada azınlıklar konusuna değinerek, Lozan Antlaşması’na göre, Batı Trakya Türk Azınlığın sadece dini bir azınlık olduğunu, İstanbul Ortodoks Rum azınlığın ise milli bir azınlık olduğunu iddia etmişti.

Pavlopulos, konuşmasında, İstanbul Rum azınlığından “Yunan azınlık” olarak söz ederken, Türk azınlıkla ilgili ise “Yunan Müslüman Azınlık” ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması’nda yer almadığını ileri sürerek, azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor. 1950’li yıllara kadar azınlık okulları ve derneklerin isimlerinde "Türk" deyimi kullanılması için genelge yayımlayan Yunanistan, 1970’lerde siyasi nedenlerle bu politikasını değiştirerek, Türk yerine Müslüman kelimesinin kullanılmasını zorunlu tuttu. Bu kapsamda, Gümülcine ve İskeçe’de isimlerinde Türk kelimesi bulunan dernekler mahkeme kararıyla kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Yunanistan’ı mahkum eden aksi yönde kararlarına rağmen, isimlerinde “Türk” kelimesi bulunan derneklerin faaliyetine ve yeni derneklerin kurulmasına Yunan makamlarınca izin verilmiyor.