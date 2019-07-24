Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

(Lavrov ile görüşme) İdlib'de saldırıların durdurulmasını istedik, İdlib'deki çatışmaların durdurularak siyasi sürece odaklanmamız gerektiğini vurguladık.

(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması) Jeffrey ile görüşmeler gerçekleştirildi, ABD'nin yeni önerisi bizi tatmin eder düzeyde değil, Münbiç'te oyalama sürecine gitmek istedikleri gördük

Mutabakat sağlayamadık, askerler teknik konuları görüşüyor, ABD'nin bizi tatmin eden önerileriyle mutabakata varmak istiyoruz.

Münbiç modelini Fırat'ın doğusuna taşıyacaktık, bir sene bir ay geçtik henüz Münbiç'te yol haritası uygulanmadı, Münbiç yol haritasının amacı YPG/PKK'nın #Münbiç'ten çekilmesidir, bu model güvenli bölgeye taşınabilir